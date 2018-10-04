Минобороны: В американской лаборатории в Грузии погибли 73 человека

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-04T19:29:37+03:00

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Беглый грузинский чиновник, напомню, обвинил США в бесчеловечных опытах над людьми в секретной лаборатории так называемого Центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара, построенного американцами в окрестностях Тбилиси. Речь шла в том числе и о летальных исходах в ходе неких химических испытаний над добровольцами. Минобороны России обещало серьезно проверить информацию Гиоргадзе. И вот в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов представил результаты анализа, которые действительно производят впечатление.

Жертвы опытов

Судя по обнародованным бывшим министром госбезопасности Грузии документам, в Центре Лугара на грузинских гражданах испытывался препарат «Совалди» американской фирмы «Гилеад Сайенсиз» (одним из основных акционеров которой является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд). Опыты закончились трагически - в декабре 2015 года погибли 24 человека.

Однако вместо того, что прекратить смертельно опасные исследования, они были продолжены. Причем вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек.

- Даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется, - подчеркнул Игорь Кириллов. - Указанный препарат был зарегистрирован в Реестре лекарственных средств России, и в ходе его клинического исследования не зафиксировано ни одного смертельного случая. Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью.

Генерал-майор Игорь Кириллов представил результаты анализа, которые действительно производят впечатление.Фото: Министерство обороны РФ

Ученые-морпехи

Что же представляет из себя этот Центр? Он с 2011 года функционирует в Грузии. В 2018 году на прилегающей к нему территории построен новый 8-ми этажный административно-лабораторный корпус. Два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций.

При этом никто, даже грузинские власти, не имеют доступа ни к американской документации, ни даже общего представления о том, чем занимаются там специалисты из США. К слову, американские военные биологи, работающие в Центре, имеют дипломатический иммунитет.

Кстати, в списке приоритетных исследований у США вовсе не СПИД или рак, а потенциальные агенты биологического оружия: возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Крымской-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, предающихся кровососущими насекомыми.

Центр ЛугараФото: YouTube

- Опубликованные материалы позволяют нам по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России, - заявил начальник войск РХБЗ. - Давайте проследим развитие 2007-2018 годах африканской чумы свиней, которая распространилась из Грузии на территорию России, страны Европы и Китай. В пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму Грузия-2007. По информации Россельхознадзора, прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 5 млрд. руб., а косвенные убытки превысили 50 млрд. рублей.

То есть, в Минобороны намекают, что сотрудники лаборатории в Грузии могли быть причастны к распространению вирусов.

Разработка оружия

Среди обнародованных документов есть любопытный патент на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства «войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США». В других патентах показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

- Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний, - прокомментировал Игорь Кириллов. - Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия.

Здание секретной лаборатории США в ГрузииФото: EAST NEWS

Биологический сбор

- Угрозу безопасности Российской Федерации представляет сбор и вывоз за рубеж с не заявленными целями биологических материалов российских граждан, - рассказал генерал Кириллов. - Обратите внимание на переписку потенциального исполнителя с заказчиком. Он уточняет: «…будут ли рассматриваться образцы с Украины?». На это заказчик отвечает: «Нет, все образцы синовиальных тканей и нуклеиновых кислот должны быть получены от граждан России, проживающих в регионе Северного Кавказа. Образцы из Украины Правительством США приниматься не будут…».

По словам представителя Минобороны, американскими компаниями также собирался биологический материал «моноэтносов» Дальнего Востока и Уральского региона.

К слову, в бытность свою главным санитарным врачом России Геннадий Онищенко первым заявлял о том, что американцы зачем-то вывозят образцы тканей российских граждан. Он же в 2011 году обратил внимание на странность эпидемии свиной чумы, поразившей страну. Онищенко прямо назвал это «экономической диверсией» и прямо указал виновника - ту самую «грузинскую» лабораторию. Но без доказательств тогда эти обвинения мало кто воспринял всерьез.

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Возможен ли сценарий «отравления Скрипалей» в России? Или убийство детей в парке, подобравших незнакомую игрушку? Или массовое заражение животных? Очень даже возможно.

Об этом еще в 2011 году впервые заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В тот год страну поразила массовая эпидемия свиной чумы. Онищенко назвал это «экономической диверсией» и прямо указал виновника - грузинскую лабораторию: «В противочумной станции, которая когда-то была грузинской, кроме руководителей, которые являются грузинами, все остальные работники – специалисты военно-морского ведомства США. Но не моряки, естественно, а бактериологи» (подробности)