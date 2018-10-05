2018-10-05T18:14:49+03:00
Общество

Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях

Наиболее осведомленными в этом вопросе оказались лица в возрасте 45-59 лет
Дарья ИВАШКИНА
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Советский партийный, государственный и военный деятель Иосиф СталинСоветский партийный, государственный и военный деятель Иосиф Сталин
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил 1600 человек, чтобы выяснить насколько хорошо они осведомлены о политических репрессиях в СССР в период между 1927-м и 1953 годами.

В результате выяснилось, что большинство россиян (80%) знают о сталинских репрессиях. Причем осведомленных граждан стало на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Между тем 19% россиян признались, что впервые слышат о преследованиях по политическим мотивам в сталинский период.

В частности, около половины (47%) респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что ничего не знают о репрессиях. А наиболее осведомленными в этом вопросе оказались лица в возрасте 45–59 лет - 89% из них утвердительно ответили на вопрос, известно ли им о политических преследованиях в 20-50-х годах XX века.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, согласно прошлогоднему опросу, четверть россиян считают, что репрессии были «исторически необходимы».

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