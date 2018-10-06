2018-10-06T06:05:12+03:00
Наука

Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом стоимостью в $100 тысяч

Астероид упал на Землю в 1930-х годах и с тех пор хранился на ферме
Юлия ДИВЕЕВА
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Фремер из США знал подпирает дверь десятикиллограмовым метеоритомФремер из США знал подпирает дверь десятикиллограмовым метеоритомФото: СОЦСЕТИ
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В штате Мичиган нашли метеорит весом около 10 килограммов, который фермер 30 лет использовал, чтобы подпирать дверь. Об этом сообщает Центральный Мичиганский университет.

Житель города Гранд-Рапидс знал, что булыжник, которым он пользуется – космическое тело. Камень достался ему вместе с фермой от предыдущего владельца в 1988 году. Тот рассказал, что астероид упал на его участок в 1930-х годах.

Фермер часто давал камень детям в школу, чтобы те рассказывали о нем на уроках. Недавно мужчина решил узнать, сколько может стоить такой образец. Геолог из Мичиганского университета Мону Сирбеску была удивлена этой находке. Метеорит оказался шестым по размеру, из когда-либо найденных в Мичигане астероидов, передает ТАСС.

«Это самый ценный образец, который я держала в своих руках, с точки зрения стоимости и науки», — отметила Сирбеску.

По ее мнению, камень стоит около ста тысяч долларов. Заключение Сирбеску подтвердил ее коллега из Смитсоновского института в Вашингтоне. Столичный вуз решил купить космический камень для своей экспозиции. Метеорит назовут Эдморовский – по названию одной из близлежащих деревень Эдмор.

Обрадованный владелец пообещал перечислить 10% от суммы сделки в пользу Мичиганского университета на стипендии студентам, изучающим землю и атмосферу.

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