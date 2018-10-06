МВД Франции: Жена пропавшего в Китае главы Интерпола получала угрозы

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-06T08:38:20+03:00

Ранее стало известно, что поехавший в командировку в КНР Мэн Хунвэй около недели не выходил на связь

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Жена исчезнувшего в Китае президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэйя получала угрозы по телефону и через социальные сети. Об этом заявили в МВД Франции.

«Франция задается вопросом о положении президента Интерпола и обеспокоена угрозами, которые получила его супруга», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что проживающая в Лионе супруга президента Интерпола заявила в полицию о пропаже мужа — Мэн Хунвэй не выходил на связь с тех пор, как отправился в командировку в Китай 29 сентября.

В свою очередь китайская газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на собственные источники, что Хунвэй находится в КНР под дисциплинарным следствием — его арестовали сразу по прибытии в Поднебесную. При этом издание не уточняет, где сейчас находится глава Интерпола и выдвинуты ли против него обвинения.

Мэн Хунвэй - не последний человек среди китайских силовиков, несколько лет он занимал пост замминистра общественной безопасности и возглавлял Береговую гвардию КНР, прежде чем перейти на работу в Интерпол. По данным СМИ, расследование против президента международной организации может быть связано со злоупотреблениями на предыдущих должностях.

При этом в самом Интерполе исчезновение президента не комментируют, подчеркивая, что это вопрос компетентных органов Франции и Китая.