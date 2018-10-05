2018-10-05T16:12:42+03:00
В мире

Пропавший в Китае глава Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием

По данным газеты South China Morning Post, 64-летнего чиновника арестовали сразу по прибытии в КНР из Франции
Денис СУХОВ
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Президент Интерпола Мэн ХунвэйПрезидент Интерпола Мэн ХунвэйФото: REUTERS
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Пропавший в Китае глава международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй находится под следствием — чиновника задержали сразу по прибытии в Поднебесную.

Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на собственный источник.

«Представители дисциплинарного ведомства забрали 64-летнего чиновника, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности Китая, на допрос сразу же после того, как он прибыл в Китай из Франции на прошлой неделе», - пишет издание.

На данный момент неизвестно, какое расследование проводят китайские власти в отношении Мэн Хунвэйя, который прибыл в КНР в конце сентября. Также не сообщается, выдвинуты ли против него какие-либо обвинения.

Ранее стало известно, что французские власти проводят расследование загадочного исчезновения главы Интерпола: проживающая в Лионе жена Хунвэйя заявила, что уже неделю не может связаться с супругом, отправившимся в командировку в Китай 29 сентября.

В свою очередь Интерпол отказался от каких-либо комментариев относительно ситуации с президентом организации. Там подчеркнули, что этот вопрос теперь находится в компетенции соответствующих органов Франции и Китая.

Также в организации подчеркнули, что отсутствие Хунвэйя не повлияет на повседеневную работу Интерпола, так как ей руководит не президент, а генеральный секретарь.

Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году, сменив на этом посту француженку Мирей Белестрази. До этого он занимал должность министра общественной безопасности Китая.

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