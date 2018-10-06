2018-10-06T17:17:58+03:00
Политика

Путин отметит день рождения с родными, близкими и друзьями

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента РФ на 7 октября
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ближайшее воскресенье, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнится 66 лет. А в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства собирается отмечать свой день рождения.

По словам представителя Кремля, Путин планирует провести праздник в кругу родных и друзей. «Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», - сказал Песков «Интерфаксу».

Отметим, в этом году день рождения президента РФ приходится на воскресенье. Между тем в предыдущие годы российский лидер нередко совмещал праздник с работой. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году в свой юбилей Путин провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждалось, в частности, положение дел в Сирии. Кроме того, в тот день у главы нашего государства состоялась целая череда телефонных разговоров с зарубежными коллегами.

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