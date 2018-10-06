Ученые выяснили, почему у хаски такой "ледяной" взгляд
Американские биологи, организовавшие стартап Embark Veterinary, выяснили природу пронзительно глубоких «ледяных» глаз собак хаски – представители этой породы имеют небольшие мутации в генах, отвечающих за пигментацию клеток глаз (PMEL17 и ALX4). Самое интересное, что при 100% схожести эволюционного развития наших четвероногих друзей, такие мутации проявляются только у хаски - отмечается в опубликованном исследовании.
"Всего за год работы нам удалось собрать самый большой набор геномов собак и провести самое масштабное исследование. Сейчас мы пытаемся найти мутации и гены, связанные со многими другими чертами собак и их предрасположенностью к различным болезням", — рассказал Аарон Сэмс, генетик и создатель любопытного стартапа.
Embark Veterinary помогают владельцам собак с точностью до процента установить примеси другие пород в родословной питомца, а также определить генетические склонности к различным заболеваниям.
Открытие аномалий развития пигментных клеток, по словам ученых, может позволить им изучить эволюцию и даже историю приручения хаски – одной из древнейших пород в мире.