Ученые выяснили, почему у хаски такой "ледяной" взгляд

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-06T19:19:42+03:00

Открытие аномалий развития пигментных клеток, по словам ученых, может позволить им изучить эволюцию и даже историю приручения хаски – одной из древнейших пород в мире Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Для этого исследователи изучили более 3000 представителей породы

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Американские биологи, организовавшие стартап Embark Veterinary, выяснили природу пронзительно глубоких «ледяных» глаз собак хаски – представители этой породы имеют небольшие мутации в генах, отвечающих за пигментацию клеток глаз (PMEL17 и ALX4). Самое интересное, что при 100% схожести эволюционного развития наших четвероногих друзей, такие мутации проявляются только у хаски - отмечается в опубликованном исследовании.

"Всего за год работы нам удалось собрать самый большой набор геномов собак и провести самое масштабное исследование. Сейчас мы пытаемся найти мутации и гены, связанные со многими другими чертами собак и их предрасположенностью к различным болезням", — рассказал Аарон Сэмс, генетик и создатель любопытного стартапа.

Embark Veterinary помогают владельцам собак с точностью до процента установить примеси другие пород в родословной питомца, а также определить генетические склонности к различным заболеваниям.

Открытие аномалий развития пигментных клеток, по словам ученых, может позволить им изучить эволюцию и даже историю приручения хаски – одной из древнейших пород в мире.