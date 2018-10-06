«Отдыхал и буду отдыхать»: Украинский политик рассказал об отпуске в Крыму

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-06T18:45:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук рассказал о своем отдыхе в Крыму. По словам политика, он всегда любил проводить свой отпуск на полуострове. При этом он признался, что продолжает отдыхать в своем любимом месте и после воссоединения Крыма с Россией.

«Крым - место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого на Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше», - сказал Медведчук в эфире телеканала «ТВ Центр».

Кроме того, политик заметил, что в настоящее время Крым де-факто является территорией России. «Де-факто это сегодня Россия», - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.