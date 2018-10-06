СЕГОДНЯ 22:04 2018-10-06T22:05:13+03:00

В России с 7 октября вступят в силу новые правила регистрации автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 7 октября, в России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей. В частности, автовладельцам разрешат ставить на учет машины с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС), которые станут обязательны для новых авто с 1 ноября 2019 года.

Кроме того, нововведения также существенно упрощают установку нового двигателя в машину. Теперь автомобиль достаточно будет отправить на осмотр, после которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы ГАИ.

Также, согласно вступающему в силу приказу МВД, хранить в подразделении ГИБДД номера, снятые со старой машины, можно будет в течение 360 суток (ранее максимальный срок был 180 дней).

Помимо этого, новые правила разрешат ставить автомобиль на учет по временному удостоверению личности, а не только по паспорту.

Кстати, напомним, в конце октября прошлого года российское правительство внесло изменения в правила дорожного движения (ПДД). Одно из новшеств касалось так называемой вафельной разметки, а другое - приоритета проезда на перекрестках с круговым движением.