Сенат США утвердил Бретта Кавано на должность члена Верховного суда
Американские сенаторы одобрили кандидатуру судьи Бретта Кавано на должность члена Верховного суда США. Голосование в верхней палате Конгресса состоялось в субботу в Вашингтоне.
Утверждение Кавано проходило под крики протестующих, которые устроили пикеты у зданий Верховного суда и Конгресса. Несколько человек, в основном женщины, прорвались к залу заседаний Сената и скандировали лозунги прямо под дверью. Из-за шума вице-президент Пенс несколько раз останавливал процедуру голосования.
Протестующие против назначения судьи Бретта Кавано в Верховный судФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Протесты связаны с заявлением нескольких женщин о том, что будучи подростком, Кавано якобы пытался их изнасиловать. Так Кристин Блейзи Форд рассказала, что в старших классах на одной из вечеринок в частном доме в штате Мэриленд нынешний судья силой домогался ее, но она смогла вырваться и убежать.
При этом женщина не помнит адрес и точное местоположение дома, ведь прошло 30 лет. Кавано же отрицает все эти обвинения.