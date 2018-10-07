2018-10-07T00:06:01+03:00
В мире

Сенат США утвердил Бретта Кавано на должность члена Верховного суда

Юлия ДИВЕЕВА
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Плакаты с изображением Бретта КаваноПлакаты с изображением Бретта КаваноФото: REUTERS
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Американские сенаторы одобрили кандидатуру судьи Бретта Кавано на должность члена Верховного суда США. Голосование в верхней палате Конгресса состоялось в субботу в Вашингтоне.

Утверждение Кавано проходило под крики протестующих, которые устроили пикеты у зданий Верховного суда и Конгресса. Несколько человек, в основном женщины, прорвались к залу заседаний Сената и скандировали лозунги прямо под дверью. Из-за шума вице-президент Пенс несколько раз останавливал процедуру голосования.

Протестующие против назначения судьи Бретта Кавано в Верховный суд Фото: REUTERS

Протестующие против назначения судьи Бретта Кавано в Верховный судФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Протесты связаны с заявлением нескольких женщин о том, что будучи подростком, Кавано якобы пытался их изнасиловать. Так Кристин Блейзи Форд рассказала, что в старших классах на одной из вечеринок в частном доме в штате Мэриленд нынешний судья силой домогался ее, но она смогла вырваться и убежать.

При этом женщина не помнит адрес и точное местоположение дома, ведь прошло 30 лет. Кавано же отрицает все эти обвинения.

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