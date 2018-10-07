2018-10-07T00:37:43+03:00
Политика

Парламент Ингушетии не станет пересматривать соглашение по границе с Чечней

Никто из депутатов не вносил на рассмотрение вопрос об отмене итогов голосования по административной границе
Юлия ДИВЕЕВА
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В Ингушетии не планируют пересматривать соглашение с Чечней по границеВ Ингушетии не планируют пересматривать соглашение с Чечней по границеФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутаты парламента Ингушетии не планируют пересматривать соглашение по границе с Чечней, одобренное в минувший четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Собрания республики.

Как передает ТАСС, два парламентария заявили о неких планах собраться и отменить предыдущее решение, а два других депутата подчеркнули, что даже не слышал о таких панах. Вице-спикер Народного собрания Василий Светличный отметил, что о пересмотре речи не идет, но принятое решение «не всем нравится», однако оно абсолютно легитимно.

Заместитель председателя комитета парламента по здравоохранению и социальной политике, экс-кандидат в главы Ингушетии Ильяс Богатырев сообщил, что по его информации пересмотр «невозможен». Источник в Собрании пояснил, что «депутаты не могут собраться просто так и провести на свое усмотрение заседание».

«По регламенту необходимо собрать совет депутатов из председателей семи комитетов Народного Собрания. В их присутствии депутаты вносят идею проведения внеочередного заседания, и при одобрении совета рассматривается сразу повестка будущего заседания. Если ее утвердят, то заседание имеет силу», - сказал депутат.

Напомним, в четверг парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

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