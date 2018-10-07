Парламент Ингушетии не станет пересматривать соглашение по границе с Чечней
Депутаты парламента Ингушетии не планируют пересматривать соглашение по границе с Чечней, одобренное в минувший четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Собрания республики.
Как передает ТАСС, два парламентария заявили о неких планах собраться и отменить предыдущее решение, а два других депутата подчеркнули, что даже не слышал о таких панах. Вице-спикер Народного собрания Василий Светличный отметил, что о пересмотре речи не идет, но принятое решение «не всем нравится», однако оно абсолютно легитимно.
Заместитель председателя комитета парламента по здравоохранению и социальной политике, экс-кандидат в главы Ингушетии Ильяс Богатырев сообщил, что по его информации пересмотр «невозможен». Источник в Собрании пояснил, что «депутаты не могут собраться просто так и провести на свое усмотрение заседание».
«По регламенту необходимо собрать совет депутатов из председателей семи комитетов Народного Собрания. В их присутствии депутаты вносят идею проведения внеочередного заседания, и при одобрении совета рассматривается сразу повестка будущего заседания. Если ее утвердят, то заседание имеет силу», - сказал депутат.
Напомним, в четверг парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.