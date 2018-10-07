Меланью Трамп высмеяли в соцсети за «костюм рабовладельца» в Африке

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-07T08:03:03+03:00

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Супруга президента США Меланья Трамп в ходе поездки по Африке побывала в Кении. Наряд, который она выбрала для посещения сафари-парка и приюта для детей-сирот вызвал бурю негодования в социальной сети.

Меланья Трамп осматривает у остатков ранее сожженых слоновьих костейФото: REUTERS

Первая леди выбрала для перемещения по Найроби белоснежную рубашку, высокие узкие брюки, заправленные в высокие сапоги, и завершил образ круглый белый шлем. В интернете отметили, что Меланья одета, как рабовладелец времен колониализма.

Меланья Трамп кормит слоненка из бутылочкиФото: REUTERS

Пользователи заявили, что круглые пробковые шлемы в Африке носили владельцы плантаций и здесь он до сих пор воспринимается как символ доминирования.

В Twitter даже представили себе, как первая леди собиралась в эту поездку и подбирала одежду.

«Мелания: Что бы мне надеть во время моей поездки по Африке, чтобы отдать дань уважения культуре и истории принимающей стороны? Сотрудник администрации: Колониальный Шлем. Определённо колониальный шлем», — иронизирует Owen Barder.

Меланья Трамп посетила дом для детей-сирот в НайробиФото: REUTERS

«Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам», — написал Matt Carotenuto.

«Лично я думаю, что решение США первой леди надеть круглый шлем является не уместным. Режим, который она представляет в Кении,- это белое превосходство, чья политика и идеологическая обоснованность являются продолжением ранних форм империализма, который символизирует пробковый шлем», - считает писатель и доцент Колумбийского университета Эллиот Росс.

Меланья Трамп и ее сапоги рядом с директором DSWT Анджелы ШелдрикФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Он также рассказал, что пробковый шлем белые люди надевали не только от солнца, но и от африканской радиации, которая, как они считали, воздействуя на нервную систему, может превратить их в чернокожих.

Смотрители за слонами в ожидании прибытия первой леди СШАФото: REUTERS

Фото: REUTERS