2018-10-07T08:03:03+03:00
В мире

Меланью Трамп высмеяли в соцсети за «костюм рабовладельца» в Африке

Первая леди США надела круглый шлем, который носили только хозяева плантаций [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Меланья Трамп в Найроби посетила Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT)Меланья Трамп в Найроби посетила Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Супруга президента США Меланья Трамп в ходе поездки по Африке побывала в Кении. Наряд, который она выбрала для посещения сафари-парка и приюта для детей-сирот вызвал бурю негодования в социальной сети.

Меланья Трамп осматривает у остатков ранее сожженых слоновьих костей Фото: REUTERS

Меланья Трамп осматривает у остатков ранее сожженых слоновьих костейФото: REUTERS

Первая леди выбрала для перемещения по Найроби белоснежную рубашку, высокие узкие брюки, заправленные в высокие сапоги, и завершил образ круглый белый шлем. В интернете отметили, что Меланья одета, как рабовладелец времен колониализма.

Меланья Трамп кормит слоненка из бутылочки Фото: REUTERS

Меланья Трамп кормит слоненка из бутылочкиФото: REUTERS

Пользователи заявили, что круглые пробковые шлемы в Африке носили владельцы плантаций и здесь он до сих пор воспринимается как символ доминирования.

В Twitter даже представили себе, как первая леди собиралась в эту поездку и подбирала одежду.

«Мелания: Что бы мне надеть во время моей поездки по Африке, чтобы отдать дань уважения культуре и истории принимающей стороны? Сотрудник администрации: Колониальный Шлем. Определённо колониальный шлем», — иронизирует Owen Barder.

Меланья Трамп посетила дом для детей-сирот в Найроби Фото: REUTERS

Меланья Трамп посетила дом для детей-сирот в НайробиФото: REUTERS

«Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам», — написал Matt Carotenuto.

«Лично я думаю, что решение США первой леди надеть круглый шлем является не уместным. Режим, который она представляет в Кении,- это белое превосходство, чья политика и идеологическая обоснованность являются продолжением ранних форм империализма, который символизирует пробковый шлем», - считает писатель и доцент Колумбийского университета Эллиот Росс.

Меланья Трамп и ее сапоги рядом с директором DSWT Анджелы Шелдрик Фото: REUTERS

Меланья Трамп и ее сапоги рядом с директором DSWT Анджелы ШелдрикФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Он также рассказал, что пробковый шлем белые люди надевали не только от солнца, но и от африканской радиации, которая, как они считали, воздействуя на нервную систему, может превратить их в чернокожих.

Смотрители за слонами в ожидании прибытия первой леди США Фото: REUTERS

Смотрители за слонами в ожидании прибытия первой леди СШАФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер актер Скотт Уилсон, известный ролью в сериале "Ходячие мертвецы"
Итог боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: ирландец попросил Хабиба о пощаде, сдавшись в 4 раунде
В парламенте Дании призвали совершить кибератаку на Россию
Помпео вылетел в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном
Ученые призывают создать "ноев ковчег" для бактерий
Погода в Москве на 7 октября 2018 года: воздух прогреется до +16
Лондон и Шанхай могут уйти под воду
Лондон атакует компьютерные сети Москвы в случае нападения России на Запад
Итог боя Деррик Льюис - Александр Волков: американец выиграл нокаутом за 10 секунд до конца боя
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Виноделы России прогнозируют увеличение потребления вина в два раза
Американский беспилотник был замечен у границ России
Полиция Турции полагает, что саудовский журналист был убит Стамбуле
Кондолиза Райс предложила способы «сдерживания России»
Кавано привели к присяге в качестве члена Верховного суда
Меланья Трамп рассказала о своем отношении к твитам супруга
Власти Китая подозревают главу Интерпола в коррупции
Ученые разработали шрифт, помогающий лучше запомнить прочитанный текст
Умерла режиссер фильма «Под солнцем Тасканы» Одри Уэллс
Посольство РФ отметило несостыковки в статье о взломе русскими хакерами британского телеканала
Парламент Ингушетии не станет пересматривать соглашение по границе с Чечней
Сенат США утвердил Бретта Кавано на должность члена Верховного суда
В Латвии начался подсчет голосов на парламентских выборах
На Украину прибыли F-15 и C-130 ВВС США для участия в учениях