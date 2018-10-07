2018-10-07T08:21:15+03:00
Спорт

Итог боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: ирландец попросил Хабиба о пощаде, сдавшись в 4 раунде

Главный бой UFC 229, который ждали все, завершился победой россиянина
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб победил!Хабиб победил!Фото: REUTERS
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В Лас-Вегасе завершился бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Удушающим приемом выиграл Хабиб Нурмагомедов в 4 раунде. Конор Макгрегор был зажат в октагоне и удушающим приемом его за шею схватил Хабиб. Конор постучал по руке, признав свое поражение. Поединок сразу же был остановлен досрочно.

Для Хабиба Нурмагомедова это было важное событие. Он впервые в карьере защитил свой чемпионский пояс. И остался чемпионом UFC в легком весе.

Сразу же после окончания поединка вспыхнула драка прямо рядом с октагоном. Сцепились две команды - Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Охрана разняла всех, погасив конфликт.

Сайт KP.RU провел вести онлайн-трансляцию турнира UFC 229. Главным его событием стал поединок Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.

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