"Слишком опасные": Трамп сравнил демократов с мафией

СЕГОДНЯ 08:27 2018-10-07T08:27:30+03:00

По мнению президента США, члены данной политической партии просто не могут управлять страной

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Демократическая партия Соединенных Штатов Америки стала больше похожа на "мафию левого толка". Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп.

По мнению главы государства, в своем отчаянном стремлении заполучить власть члены данной политической партии наносят большой вред стране и "вызывают опустошение".

"Демократы стали слишком экстремальными и опасными, чтобы позволить им стоять у руля. Республиканцы верят в верховенство закона, а не в законы мафии", - цитирует Fox Трампа.

Напомним, что ранее американский лидер уже рассказывал о том, как демократы пытались надавить на него относительно построения отношений с российским коллегой Владимиром Путиным. Так, оппозиционеры уверяли Трампа, что он слишком мягок с главой РФ.

Теперь те же демократы обвиняют Москву в попытке вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся только в ноябре этого года. В Совете Федерации предполагали такое развитие событий. Ведь, чем ближе выборы, тем больше антироссийских заявлений звучит со стороны американцев, передает сайт kp.ru.