2018-08-02T21:15:25+03:00
Политика

Глава нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на выборы в Конгресс

Также Дэниел Коутс усмотрел проведение нашей страной "повсеместной пропагандистской кампании"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Нацразведки США Дэниел КоутсГлава Нацразведки США Дэниел КоутсФото: REUTERS
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Американские власти продолжают говорить о якобы попытках России вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся только в ноябре 2018 года. В этот раз с обвинениями на нашу страну обрушился директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс.

"Мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку", - заявил политик.

При этом подчеркнул, что в этом "заинтересована" не только наша страна, но и другие государства. В связи с этим американские власти направили все силы на выполнение указания президента США Дональда Трампа о защите избирательного процесса от вмешательства, передает ТАСС со ссылкой на Коутса.

Ранее в Совете Федерации РФ предупреждали о том, что по мере приближения даты проведения выборов в Конгресс американцы будут делать все больше антироссийских заявлений.

Сюда же сенатор Константин Косачев отнес выдвинутую недавно инициативу об ужесточении экономических санкций в отношении нашей страны, передает сайт kp.ru.

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