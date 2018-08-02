2018-08-02T19:19:00+03:00
Политика

В Совфеде отреагировали на проект США об ужесточении санкций против РФ

Сенатор Константин Косачев считает, что в ближайшие месяцы этот документ не получит законодательного развития
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачёвГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачёвФото: Архив "КП"
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Позиция отдельных американских сенаторов и конгрессменов давно "оторвалась от реального течения дел" и в преддверии ноябрьских выборов антироссийских инициатив будет становиться все больше. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, комментируя возможное ужесточение санкции против нашей страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что обе американские партии внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект, предусматривающий введение обязательных и дополнительных ограничительных мер в отношении российских госпредприятий, олигархов и суверенного долга РФ.

По мнению Косачева, эта инициатива, как и многие другие, направлена на укрепление изложенной ранее лживой версии о "вмешательстве" нашей страны в президентские выборы 2016 года.

"Это ситуация, когда инсинуации и спекуляции являются неким инструментом, чтобы подтвердить жизнеспособность и правомерность предыдущих. Эта тема будет сохраняться на плаву, чисто в пропагандистских политических целях, но в ближайший месяц-два вряд ли получит законодательное развитие", - цитирует телеканал RT сенатора.

Глава комитета Совфеда подчеркнул, что с приближением даты выборов в Конгресс внутриполитическая ситуация в США будет становиться все более непонятной, и Россия, которая не имеет никакого прямого отношения к происходящему, окажется "в заложниках" этой борьбы.

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