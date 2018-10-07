Московские фанаты устроили драку после просмотра боя Нармагомедова и Макгрегора

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-07T09:27:08+03:00

По меньшей мере один человек серьезно пострадал в результате драки в Москве Фото: скриншот с видео

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Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора выдался настолько жарким, что даже простые наблюдатели не смогли остаться в стороне и тоже решили помахать кулаками. Так, массовая фанатская потасовка завязалась этим утром 7 октября у одного из баров на Большом Златоустинском переулке в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672095" frameborder="0"></iframe> Фанатская потасовка на Большом Златоустинском в Москве.После боя Нурмагомедова и Макгрегора было жарко не только в Лас Вегасе

По словам очевидцев, изначально молодые люди вместе наблюдали за схваткой дагестанского и ирландского бойцов, сидя за столиками в заведении, однако в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Разгоряченные мужчины решили не терять времени и вышли на улицу, чтобы разрешить спор.

Уже там начался настоящий бой без правил. По информации, предоставленной "Комсомольской правде" очевидцем случившегося, по крайней мере один из участников драки серьезно пострадал. После нескольких пропущенных ударов он оказался на земле и больше не поднимался. Что произошло дальше пока неизвестно.

Между тем, напомним, что в бое между Нурмагомедовым и Макгрегором победу одержал российский боец, подтвердив свое право на чемпионский пояс. Ирландский боец попросил пощады в 4 раунде после болевого удушающего приема, передает сайт kp.ru.