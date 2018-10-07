2018-10-07T09:44:04+03:00
Экономика

В Италии предложили платить всем жителям страны пособие

Пока проект находится в стадии утверждения. Но правящая партия обещает приложить все усилия, чтобы реализовать идею
Ася РОМАНЧУК
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В Италии предложили ввести базовый доход для жителей страныВ Италии предложили ввести базовый доход для жителей страныФото: Евгения ГУСЕВА
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В Италии предложили ввести базовый доход для жителей страны. Идея принадлежит правящей партии. Предлагается выплачивать всем жителям страны пособие, независимо от того, работает человек или находится в поиске вакансии.

Многие парламентарии уже высказались против такой инициативы, так как бюджет страны находится в кризисной ситуации, а внешний долг Италии составляет 130% ВВП. Проблемы есть и в сфере трудоустройства граждан: уровень безработицы составляет 11%, а для людей моложе 25 лет – 30%.

Планируется, что на реализацию плана в следующем году потребуется около 10 млрд евро. Бедные семьи смогут получать от государства по 760 евро в месяц. Для нужно будет отрабатывать на государства как минимум восемь часов в неделю, а если поступит любое предложение с рынка труда, то члены семьи не смогут его игнорировать, пишет газета «Известия».

Аналогичная программа действовала в предыдущем правительстве, но сумма выплат составляла 130 евро.

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