Главы государств продолжают поздравлять Путина с днем рождения
Президент России Владимир Путин продолжает получать поздравления с днем рождения от многочисленных коллег. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"В адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.
Отмечается, что поздравить Владимира Владимировича с 66-летием уже успели лидеры Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Сербии. Также российскому президенту позвонили премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Сайт kp.ru писал о том, что не остался в стороне и премьер РФ Дмитрий Песков. Глава правительства позвонил Путину и пожелал ему здоровья, благополучия, а также дальнейших успехов в работе.