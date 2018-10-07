2018-10-07T14:11:00+03:00
Политика

Главы государств продолжают поздравлять Путина с днем рождения

Свои теплые пожелания российскому президенту уже направили лидеры Белоруссии, Сербии, Киргизии и ряда других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин продолжает получать поздравления с днем рождения от многочисленных коллег. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что поздравить Владимира Владимировича с 66-летием уже успели лидеры Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Сербии. Также российскому президенту позвонили премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.

Сайт kp.ru писал о том, что не остался в стороне и премьер РФ Дмитрий Песков. Глава правительства позвонил Путину и пожелал ему здоровья, благополучия, а также дальнейших успехов в работе.

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