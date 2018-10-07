Меч и тигр для президента: Какие подарки дарили Владимиру Путину на дни рождения

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-07T01:05:49+03:00

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не просто поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения (2017), но и привез с собой подарок - алабая. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Что подарить человеку, у которого все есть? Это извечный вопрос для идущих на день рождения к крупному бизнесмену или политику. А уж тем более - что подарить Владимиру Путину?

И тем не менее ежегодно многие находят выход из сложного положение. "КП" вспомнила наиболее эффектные подарки президенту России, которому в это воскресенье исполняется 66 лет.

Уссурийский тигренок Маша

Владимир Путин с тигренком в «Ново-Огарево». Малыша подарили ему на день рождения в 2008 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десять лет назад Владимиру Путину подарили на день рождения живого тигренка. Имя дарившего прессе не назвали, но полосатая девочка, названная Машей, два с половиной месяца прожила в резиденции Ново-Огарево. Ее даже познакомили с журналистами, приезжавшими к Путину на официальные мероприятия. А когда она подросла, Машу передали в сафари-парк в Геленджике.

Хрустальный крокодил

Владимир Воронин приподнес юбиляру хрустального крокодила. Фото: Игорь Зенин

50-летие Владимира Путина пришлось на посещение Кишинева, где проходил саммит лидеров СНГ. Президент Молдавии Владимир Воронин на правах хозяина подарил Путину хрустального крокодила со словами: "Крокодил — единственное животное, которое не сдает назад".

Меч Победы

Король Бахрейна подарил Путину Меч Победы. Фото: АР

Король Бахрейна, благодаря Россию за ее вклад в борьбе с терроризмом, привез в Сочи российскому президенту Меч Победы - клинок из дамасской стали с рукояткой из драгоценных металлов и камней. Он был изготовлен по специальному заказу короля. А президент Индонезии Джоко Видодо приехал в "Бочаров ручей" с яванским крисом - ритуальным волнообразным кинжалом.

Пушистые презенты

Подарок японского премьера - собака породы акита-ину по кличке ЮмэФото: REUTERS

Дарить Путину щенков - беспроигрышный шаг. Собак он любит и всегда радуется им как родным. В разное время "псарню Путина" пополняли щенок болгарской овчарки Баффи от премьера Болгарии, щенок акита-ину Юмэ от премьера Японии и щенок алабая Верный от президента Туркменистана. Некоторых из них Путин потом выводил в свет - Юмэ даже облаяла японских журналистов в Кремле.

Книга - лучший подарок

Знаменитое издание монографии Александра Бенуа о Царском Селе Фото: Новосибирская государственная научная библиотека

На 60-летие Владимира Путина премьер Дмитрий Медведев приехал с букинистической ценностью - знаменитым изданием монографии Александра Бенуа о Царском Селе. Путин впрочем не остался в долгу, на день рождения премьеру подарил шедевр соцреализма, картину "В цеху".

Галстук в мелкий цветочек и пододеяльник

Берлускони подарил Путину на день рождения вышитый пододеяльник ручной работы

Как-то повелось, что итальянские премьер-министры регулярно дарят Путину трикотаж. Маттео Ренци подарил ему темно-синий галстук в мелкий цветочек, а Сильвио Берлускони - пододеяльник ручной вышивки с изображением собора Василия Блаженного и Колизея.

Бандеон для танго

Киршнер подарила российскому лидеру бандонеонФото: REUTERS

Президент Аргентины Кристина Киршнер, которая дружила с Путным, как ни с кем другим в мире политики, однажды преподнесла ему бандеон - вид ручной гармошки, под которую в Аргенитине танцуют танго. И заявила, что это символ их дружбы и хороших отношений двух стран.

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