В Сеуле надеются, что новый саммит США-КНДР станет решающим в вопросе денуклеаризации

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-07T15:45:16+03:00

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется, что состоявшийся накануне визит американского госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян и предстоящий саммит США-КНДР станут решающими факторами в денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующие слова главы республики приводятся на сайте администрации.

"Я надеюсь, что визит госсекретаря Помпео в КНДР и второй саммит США и Северной Кореи, который состоится в ближайшем будущем, помогут достичь решающего и необратимого прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова", — сообщается на странице администрации южнокорейского президента в Twitter.

Напомним, что в это воскресенье, 7 октября, Помпео прибыл в Пхеньян, где у него была запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе переговоров затрагивались вопросы укрепления совместных усилий в сфере денуклеаризации полуострова и отдельные нюансы организации второго двустороннего саммита, передает сайт kp.ru.