2018-10-07T16:04:18+03:00
Наука

Космонавты вернули пылевой фильтр "Союза" на Землю в рамках расследования

Если специалисты найдут следы алюминиевой крошки, то это будет значит, что дыру в корабле проделали уже во время полета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В обшивке "Союз МС-09" было обнаружено отверстиеВ обшивке "Союз МС-09" было обнаружено отверстиеФото: NASA
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Члены экипажа корабля "Союз МС-08", которые накануне вернулись с Международной космической станции и приземлились в степи Казахстана, привезли с собой пылевой фильтр. Ожидается, что его изучение позволит прояснить ситуацию с появлением дыры в обшивке бытового отсека "Союз МС-09".

"Среди возвращенных кораблем "Союз МС-08" грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля "Союз МС-09" и пробы мазков из отверстия и вокруг него", — рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Если специалисты найдут в фильтре следы алюминия, то это будет значить, что отверстие было проделано уже во время полета.

Напомним, что 13 августа в обшивке корабля "Союз МС-09" была обнаружена небольшая дыра. Вечером того же дня космонавты залили отверстие герметиком, чтобы избежать утечки воздуха. Откуда взялась эта пробоина неизвестно, но сделано она была явно каким-то специальным инструментом, например, дрелью.

По данным РИА Новости, ранее российским космонавтам, находящимся на МКС, было поручено собрать все возможные улики, которые могли бы помочь расследованию.

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