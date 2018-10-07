Космонавты вернули пылевой фильтр "Союза" на Землю в рамках расследования
Члены экипажа корабля "Союз МС-08", которые накануне вернулись с Международной космической станции и приземлились в степи Казахстана, привезли с собой пылевой фильтр. Ожидается, что его изучение позволит прояснить ситуацию с появлением дыры в обшивке бытового отсека "Союз МС-09".
"Среди возвращенных кораблем "Союз МС-08" грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля "Союз МС-09" и пробы мазков из отверстия и вокруг него", — рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
Если специалисты найдут в фильтре следы алюминия, то это будет значить, что отверстие было проделано уже во время полета.
Напомним, что 13 августа в обшивке корабля "Союз МС-09" была обнаружена небольшая дыра. Вечером того же дня космонавты залили отверстие герметиком, чтобы избежать утечки воздуха. Откуда взялась эта пробоина неизвестно, но сделано она была явно каким-то специальным инструментом, например, дрелью.
По данным РИА Новости, ранее российским космонавтам, находящимся на МКС, было поручено собрать все возможные улики, которые могли бы помочь расследованию.