Генсек НАТО объяснил сербам причины бомбардировок Югославии

СЕГОДНЯ 20:12 2018-10-07T20:12:31+03:00

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В воскресенье, 7 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Сербии, попытался объяснить причины бомбардировок Союзной Республики Югославии (СРЮ) в 1999 году.

Как заявил глава Североатлантического альянса, целью агрессии была «защита мирного населения», а также свержение президента страны Слободана Милошевича. «Мы это сделали для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейших действий режима Милошевича», - сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО призвал слушателей «смотреть в будущее», отметив, что альянс поддерживает преодоление разногласий между Сербией и Косово. «Но моим самым важным посылом в Белграде является то, что мы должны смотреть в будущее», - приводит слова главы военно-политического блока телеканал RTS.

СПРАВКА «КП»

Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года и закончились 10 июня того же года. Причем под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По оценкам югославской стороны, жертвами бомбардировок стали более 2,5 тысячи человек.