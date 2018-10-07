Глава UFC не исключил лишения Нурмагомедова титула чемпиона

СЕГОДНЯ 21:19 2018-10-07T21:19:48+03:00

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о возможных последствиях массовой драки, произошедшей после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В частности, он не исключил, что из-за скандала россиянин может быть лишен чемпионского титула в легком весе. По словам главы UFC, это произойдет в том случае, если боец будет дисквалифицирован на долгий срок.

«Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, конечно, мы лишим его титула. Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь», - сказал Дэйна Уайт в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована на официальном сайте UFC.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел в ночь на воскресенье, 7 октября, на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. Россиянин в четвертом раунде победил ирландца удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе.

Между тем на этом шоу не закончилось. Сразу после поединка Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и подрался с одним из членов команды своего противника, который, как выяснилось позже, активно оскорблял его. После этого боец вернулся на ринг, где также началась потасовка с участием представителей обоих команд.