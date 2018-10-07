Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора: как прошел бой UFC

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-07T13:53:34+03:00

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе Фото: REUTERS

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В воскресенье, 7 сентября, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сошелся в ожесточенной схватке с ирландцем Конором Макгрегором. Долгожданный поединок состоялся на ринге "Ти-Мобайл Арены" в Лас-Вегасе и состоял всего из четырех раундов.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандаломФото: REUTERS

Победу одержал Нурмагомедов, который удачно взял своего противника в удушающий захват. Однако на этом зрелища не закончились. Организаторы турнира побоялись сразу отдавать чемпионский пояс его законному обладателю, опасаясь негативной реакции публики, однако в результате нарвались на недовольство со стороны уже самого дагестанца.

7 сентября Нурмагомедов и Макгрегор сошлись на ринге в Лас-ВегасеФото: REUTERS

Последней каплей стали оскорбительные выкрики со стороны команды Макгрегора. В результате Нурмагомедов просто перелез через сетку и набросился на тренера ирландца. Тут же в самом октагоне и вокруг него начинается массовая потасовка. Уже потом россиянина увели из зала в сопровождении правоохранителей.

Макгрегор уже потребовал реваншаФото: REUTERS

По словам президента UFC Дана Уайта, за такие действия дагестанцу могут отказать в получении новой американской визы, а также лишить чемпионского титула. Вознаграждение бойца пока тоже заморожено.

Решение по данной ситуации будет приниматься членами атлетической комиссии Невады. Между тем, сам Макгрегор уже потребовал реванша за проигранный бой.

Российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову могут отказать в получении новой американской визыФото: REUTERS

А в Дагестане продолжаются массовые гуляния. Тысячу людей вышли на центральные улицы Махачкалы, чтобы вместе порадоваться за своего соотечественника.

В Дагестане празднуют победу соотечественникаФото: REUTERS

Восторженные фанаты поют, танцуют лезгинку и выкрикивают различные лозунги. Не обошлось и без стрельбы, но без пострадавших. Разгоряченные мужчины стреляли в воздух.