2018-10-07T10:38:02+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов: "Лас-Вегас, Невада, простите меня. Я знаю, мой отец будет ругать меня, когда я вернусь домой"

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандалом [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов появился перед прессой, ответил на один вопрос и ушел.Хабиб Нурмагомедов появился перед прессой, ответил на один вопрос и ушел.Фото: REUTERS
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Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Спортсмен вышел для общения с журналистами, хотя многие говорили, что не выйдет. Была информация, что он покинул "Ти-Мобайл Арену" в Лас-Вегасе. Однако же, Хабиб ответил лишь на один вопрос СМИ. Но получилось в итоге настоящее публичное заявление по итогам боя. Ирландец Конор Макгрегор, к слову, вовсе не вышел на пресс-конференцию.

Хабиб победил, но пояс ему не дали.Главный бой UFC закончился победой Хабиба Нурмагомедова. Но нервы дагестанского бойца не выдержали и он ввязался в драку....

- Первым делом, я хочу сказать, что всем произошедшим после боя занимается атлетическая комиссия штата Невада. Признаю, что показал себя не с самой лучшей стороны, прыгнув через сетку. Но почему люди говорят, что я перелез через сетку, но этот человек говорил о моей стране, он напал на автобус в апреле и мог даже кого-то убить, - говорит Хабиб, подразумевая Конора Макгрегора. И призвал действовать по-мужски:

- Я ему и не только ему, но и всей его команде сказал - если ты что-то сделал, что-то имеешь против меня, я заставлю тебя сдаться. Что и произошло. Я защитил чемпионский пояс, он неоспоренный и он тут при мне, - заочно продолжил бой уже на словах с Конором Хабиб.

- Мне кажется, что СМИ оказывают влияние на людей и на этот вид спорта. Я хочу внести изменения - нельзя в разговорах ссылаться на религию, национальность. Нельзя эти темы поднимать, - продолжил боец из России.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе Фото: REUTERS

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-ВегасеФото: REUTERS

И при этом, кольнул Конора:

- Этот человек перед боем много говорил, что он фотографировался с президентом России Владимиром Путиным. Так вот, знайте, он после боя позвонил мне и поздравил с победой, сказав, что гордится мной.

Ну а затем, несмотря на все старания СМИ, он встал из-за стола, намереваясь покинуть зал для пресс-конференций:

- Ребята, спасибо, что вы все ждали меня тут. Я знаю, что теперь меня будет ругать мой отец, когда я вернусь обратно домой. Но хочу сказать - Невада, Вегас, простите меня за все, то я сделал сегодня. Ему не понравилось то, что я сделал сегодня. Но я обещал, что 6 октября все изменится, я это и сделал, остался чемпионом. - сказал Хабиб и ушел, несмотря на крики и просьбы журналистов продолжить разговор.

Хабиб Нурмагомедов после боя получил свой чемпионский пояс. Однако же история его битвы с Конором Макгрегором не завершена. И после разбирательств в атлетической комиссии штата Невада она наверняка будет продолжена.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандалом Фото: REUTERS

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандаломФото: REUTERS

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