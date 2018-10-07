В Верховной раде рассказали, почему достроить ракетный крейсер «Украина» невозможно

СЕГОДНЯ 21:37 2018-10-07T21:38:24+03:00

По словам нардепа Ивана Винника, Киев не смог поставить корабль в строй и использовать его из-за отсутствия подходящего вооружения и недостатка денег

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В воскресенье, 7 октября, в Верховной раде объяснили отказ от ракетного крейсера «Украина». Как заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, Киев не смог бы достроить корабль, поставить его в строй и использовать из-за отсутствия подходящего вооружения и недостатка денег.

«К сожалению, не могу посоветовать никакого позитивного выхода, потому что на самом деле корабль такого значительного класса не могут позволить себе вооруженные силы Украины с точки зрения его стоимости», - сказал политик в интервью украинским СМИ.

Также Винник пояснил, что даже если бы удалось найти деньги, то незалежная все равно не смогла бы обеспечить вооружение крейсера, так как в стране нет систем ПВО, наблюдения, управления огнем, а также средств поражения ракет собственного производства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера, который достался Киеву еще при разделе Черноморского флота.