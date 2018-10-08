В ОБСЕ шокированы и опечалены убийством журналистки в Болгарии

СЕГОДНЯ 02:11 2018-10-08T02:11:32+03:00

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Убийство журналистки Виктории Мариновой в Болгарии потрясло ОБСЕ. Об этом заявил представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Отметим, что в воскресенье стало известно, что 6 октября в городе Русе на севере Болгарии была убита административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова.

«Меня шокирует ужасное убийство журналистки, занимавшейся расследованиями, Виктории Мариновой в Болгарии», — заявил Дезир.

Есть вероятность, что ее гибель связана с журналистским расследованием, которое она вела. Темой последнего материала, над которым работала Маринова, стал так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза, передлает РИА Новости.

«Я буду внимательно следить за расследованием, открытым властями. Я настоятельно призываю их быстро найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки», - говорится в обращении представителя ОБСЕ.

Он также отметил, что в последнее время участились случаи нападения на женщин-журналистов. По мнению Дезира, безопасность сотрудников СМИ «имеет первостепенное значение».