2018-10-08T03:29:05+03:00
Общество

В Румынии провалился референдум о запрете однополых браков

Проголосовать против регистрации геев в ЗАГС пришли только 20% избирателей
Юлия ДИВЕЕВА
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LGBT активисты в Румынии после проведения референдума о запрете однополых браковLGBT активисты в Румынии после проведения референдума о запрете однополых браковФото: REUTERS
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Референдум о внесении поправки в конституцию Румынии поправки, которая определят брак лишь как союз между мужчиной и женщиной, провалился из-за низкой явки избирателей. Несмотря на то, что голосование проходило в выходные, на участки явились лишь 20,41% граждан, имеющих право голоса.

Как отмечает газета The Washington Post, плебисцит не признают состоявшимся, поскольку для этого необходимо участие 30% электората.

В нынешнем варианте конституции Румынии брак определяется как союз между супругами, что может упростить введение в стране однополых браков, которые пока не легализованы.

Председатель фракции социал-демократов в Европейском парламенте Удо Бульман заявил, что ведущие депутаты законодательного и представительного органа Евросоюза поприветствовали провал референдума в Румынии, передает ТАСС.

«Этот результат показывает, что подавляющее большинство румынского населения не заинтересовано в дискриминации однополых пар в стране», - отметил он.

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