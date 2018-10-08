2018-10-08T07:05:55+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 8 октября 2018 года: температура воздуха не превысит +10 градусов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 8 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столицу придет "старое" бабье летоВ столицу придет "старое" бабье летоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Мосве на 8 октября 2018 года будет переменно облачной. Температура воздуха днем составит +8..+10 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

Ветер северного и северо-западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15 м/с.

Что касается осадков, то местами по области ожидается небольшой дождь. Ночью небо прояснится и до конца недели в столице будет сухо. Атмосферное давление достигнет 451 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее сайт kp.ru писал том, что именно на этой неделе в Москву придет вторая волна осеннего тепла, которую принято называть "старое" бабье лето. В выходные погода разгуляется, и столбики термометров поднимутся аж до +18 градусов.

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