2018-10-08T08:48:02+03:00
Общество

После трагедии в «Зимней вишне» пожарным разрешат контролировать строительство

В Госдуме обсудят законопроект, который вернет Госпожнадзору функции контроля строительства на этапах проектирования
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
После трагедии в "Зимней вишне" Госпожнадзору вернут контроль за строительством зданийПосле трагедии в "Зимней вишне" Госпожнадзору вернут контроль за строительством зданийФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» заставила парламентариев задуматься о том, что пожарным нужно вернуть функции контроля за строительством на предмет пожарной безопасности.

Законопроект, который сейчас обсуждается в Госдуме, разрешит Госпожнадзору входить в комиссию, проводящую обязательную оценку зданий еще на стадии проектирования. Пожарные будут проверять так же здания во время капремонта и реконструкции.

Нововведение поможет сделать безопасным места массового пребывания людей.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. В ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, который унес жизни 60 человек. После случившегося МЧС провели массовые проверки по всей стране. Было проверено 62 тысяч торговых центров, выявлено 270 тысяч случаев несоблюдения требований пожарной безопасности.

Изменения в ГК, которые ограничили полномочия Госпожнадзора, были внесены в 2006 году. Сегодня во время строительства объектов, где будут массово находиться люди, необходимо соблюдать специальные технические условия (СТУ). Требования пожарной безопасности в них не прописаны, отсутствие контроля за строительством таких объектов тоже отсутствует, пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первые сугробы появятся в России уже на этой неделе
Менеджер Нурмагомедова поблагодарил полицию и извинился за Хабиба
Два участника полумарафона в Кардиффе умерли после пересечения финиша
"Не этому я его учил". Отец Хабиба Нурмагомедова прокомментировал драку сына и пообещал его наказать
Пожар на строительном рынке "Владимирский тракт" в Реутове локализован
Медведев распорядился продать 1,5 млн тонн зерна из Госфонда
Британия впервые применит дроны на учениях против "российских сил"
Первая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на космодроме в США
Главный раввин России назвал ошибкой поставку Сирии С-300
Погода в Москве на 8 октября 2018 года: температура воздуха не превысит +10 градусов
Губернатор Флориды объявил режим ЧС из-за шторма «Майкл»
В Президиум Боснии и Герцеговины прошли Джаферович, Комшич и Додик
Составлен рейтинг самых недорогих кроссоверов в России
В МИД пояснили решение Киева разорвать договор о дружбе с Россией
Ким Чен Ын рассчитывает на прогресс во время новой встречи с Трампом
Италия получит 15% акций авиакомпании Alitalia
Индия ответила на угрозы США в связи с покупкой российского оружия
В Бразилии определены участники второго тура президентских выборов
В Румынии провалился референдум о запрете однополых браков
МИД РФ не исключает введение безвизового режима с Грузией
В Иерусалиме прошло заседание суда по делу супруги Биньямина Нетаньяху
В ОБСЕ шокированы и опечалены убийством журналистки в Болгарии
ЕС надеется на освобождение Олега Сенцова
Экс-глава Интерпола перед исчезновением послал супруге сигнал об опасности