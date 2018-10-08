После трагедии в «Зимней вишне» пожарным разрешат контролировать строительство

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-08T08:48:02+03:00

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Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» заставила парламентариев задуматься о том, что пожарным нужно вернуть функции контроля за строительством на предмет пожарной безопасности.

Законопроект, который сейчас обсуждается в Госдуме, разрешит Госпожнадзору входить в комиссию, проводящую обязательную оценку зданий еще на стадии проектирования. Пожарные будут проверять так же здания во время капремонта и реконструкции.

Нововведение поможет сделать безопасным места массового пребывания людей.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. В ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, который унес жизни 60 человек. После случившегося МЧС провели массовые проверки по всей стране. Было проверено 62 тысяч торговых центров, выявлено 270 тысяч случаев несоблюдения требований пожарной безопасности.

Изменения в ГК, которые ограничили полномочия Госпожнадзора, были внесены в 2006 году. Сегодня во время строительства объектов, где будут массово находиться люди, необходимо соблюдать специальные технические условия (СТУ). Требования пожарной безопасности в них не прописаны, отсутствие контроля за строительством таких объектов тоже отсутствует, пишет газета «Известия».