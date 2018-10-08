2018-10-08T09:59:57+03:00
В мире

Помпео отметил значимость сотрудничества США и Китая по вопросу КНДР

Речь идет, прежде всего, о денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечении соблюдения санкций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул важность совместной работы Вашингтона и Пекина в вопросах касающихся Северной Кореи. Такое заявление политик сделал накануне визита в Китай, где у него должна состояться встреча с главой внешнеполитического ведомства республики Ван И и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Ожидается, что предстоящие переговоры позволят укрепить конструктивные и нацеленные на результат отношения между двумя странами.

"Важно, чтобы США и Китая вместе работали над окончательной и полностью проверяемой денуклеаризацией КНДР и обеспечением соблюдения санкций", — написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что сейчас американский госсекретарь находится в азиатском турне. Ранее он уже успел посетить Японию и Северную Корею, теперь же ему предстоит визит в Китай. Предстоящие переговоры будут особенно актуальны на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ходе беседы Помпео планирует затронуть очередной скандал с "вмешательством" КНР в американские выборы, а также обсудить торговые вопросы.

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