Помпео вылетел в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 07:23 2018-10-07T07:23:27+03:00

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео утром в воскресенье, 7 октября, вылетел в Пхеньян, где у него должна состояться встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ожидается, что в ходе переговоров будет затронут вопрос укрепления совместных усилий в сфере денуклеаризации Корейского полуострова и возможность проведения второго двустороннего саммита по примеру сингапурского. На организации подобного мероприятия настаивает сам президент США Дональд Трамп.

Кроме того, может быть поднята тема возвращения на родину японских граждан, которые некогда были похищены разведкой КНДР. К обсуждению данного вопроса Помпео подтолкнули премьер-министр и глава МИД "страны восходящего Солнца" Синдзо Абэ и Таро Коно.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее американский госсекретарь посетил Токио, где также провел переговоры с рядом высокопоставленных политиков.

Следующей же точкой азиатского турне, по данным агентства Kyodo, станет Пекин. Дипломату предстоят тяжелые переговоры, поскольку в последнее время отношения между США и Китая серьезно ухудшились. Так, Помпео предстоит поднять тему торговых войн и затронуть очередной скандал с "вмешательством" КНР в американские выборы.