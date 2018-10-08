2018-10-08T10:16:14+03:00
Происшествия

Прокуратура Болгарии рассматривает все версии убийства журналистки в Русе

Вариант с совершением преступления из-за профессиональной деятельности Виктории Мариновой, вероятнее всего, отпадет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Тележурналистка Виктория МариноваТележурналистка Виктория МариноваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы Болгарии рассматривают все возможные версии убийства административного директора и ведущей регионального телеканала TVN Виктории Мариновой. Такое заявление сделал прокурор города Русе Георги Георгиев.

Напомним, что тело 30-летней журналистки было обнаружено в минувшую субботу, 6 октября, в районе набережной реки Дунай в городе Русе. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поскольку многие решили, что женщину могли убить за ее профессиональную деятельность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что незадолго до смерти Виктория Маринова начала расследовать хищение средств из фондов Европейского союза.

Однако, по словам главного инспектора местной полиции, в скором времени данная версия, вероятнее всего, отпадет.

"Убежден, что коллеги из криминальной полиции раскроют убийство в Русе, это лишь вопрос времени. Лучшие криминалисты расследуют происшествие, получено большое количество [образцов] ДНК преступника", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По данным ТАСС, в настоящий момент правоохранители работают над данным делом круглосуточно, однако подозреваемых в совершении преступления пока нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна дата запуска российской лунной посадочной станции
Депутат Госдумы предложил крупным компаниям оплачивать сотрудникам занятия фитнесом
NY Post: Соединенные Штаты заморозили американские активы Дерипаски
Все интернет-магазины к 2021 году обяжут принимать банковские карты
В Минтруде предложили обязать работодателей вести учет микротравм
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже вырос до 66,93 рубля
Австрийский садовод сел в тюрьму за массовое убийство пчел
Помпео отметил значимость сотрудничества США и Китая по вопросу КНДР
Пекин заподозрил бывшего главу Интерпола во взяточничестве
Спецназ ФСБ России отмечает 20-летие
В Польше надеются, что решение по базе США будет принято уже весной
Первые сугробы появятся в России уже на этой неделе
Менеджер Нурмагомедова поблагодарил полицию и извинился за Хабиба
После трагедии в «Зимней вишне» пожарным разрешат контролировать строительство
Два участника полумарафона в Кардиффе умерли после пересечения финиша
"Не этому я его учил". Отец Хабиба Нурмагомедова прокомментировал драку сына и пообещал его наказать