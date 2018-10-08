Прокуратура Болгарии рассматривает все версии убийства журналистки в Русе

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-08T10:16:14+03:00

Вариант с совершением преступления из-за профессиональной деятельности Виктории Мариновой, вероятнее всего, отпадет

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Правоохранительные органы Болгарии рассматривают все возможные версии убийства административного директора и ведущей регионального телеканала TVN Виктории Мариновой. Такое заявление сделал прокурор города Русе Георги Георгиев.

Напомним, что тело 30-летней журналистки было обнаружено в минувшую субботу, 6 октября, в районе набережной реки Дунай в городе Русе. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поскольку многие решили, что женщину могли убить за ее профессиональную деятельность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что незадолго до смерти Виктория Маринова начала расследовать хищение средств из фондов Европейского союза.

Однако, по словам главного инспектора местной полиции, в скором времени данная версия, вероятнее всего, отпадет.

"Убежден, что коллеги из криминальной полиции раскроют убийство в Русе, это лишь вопрос времени. Лучшие криминалисты расследуют происшествие, получено большое количество [образцов] ДНК преступника", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По данным ТАСС, в настоящий момент правоохранители работают над данным делом круглосуточно, однако подозреваемых в совершении преступления пока нет.