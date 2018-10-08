Депутат Госдумы предложил крупным компаниям оплачивать сотрудникам занятия фитнесом

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-08T11:15:04+03:00

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Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с предложением обязать некоторые фирмы оплачивать сотрудникам занятия спортом.

В письме, которое депутат от ЛДПР направил министру здравоохранения, отмечается, что Минздрав «готов поддержать введение налогового вычета для россиян, оплачивающих занятия фитнесом самостоятельно»

«Прошу рассмотреть возможность введения нормы, устанавливающей обязанность крупных компаниях (более 250 человек) выделять средства на организацию занятий спортом и физической культурой для своих сотрудников», – цитирует парламентария агентство РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что считает эту идею «актуальной и современной». Свищев также отметил, что введение предлагаемой им нормы даст возможность «стимулировать граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на сохранение здоровья нации в целом».