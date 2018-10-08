2018-10-08T14:11:44+03:00
Умные вещи

В Калифорнии стартаперы изобрели очки, блокирующие рекламу

Их прототипом является аксессуар из фильма «Чужие среди нас» [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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У этих чудо-очков есть линзы, которые полностью блокируют излучении, исходящее из ЖК-экрановУ этих чудо-очков есть линзы, которые полностью блокируют излучении, исходящее из ЖК-экрановФото: скриншот видео
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В США разработали специальные очки, которые блокируют рекламу на электронных баннерах или ЖК-экранах. Изобретение под названием IRL Glasses представили калифорнийские стартаперы из IRL Labs, Иван Кэш и Скотт Блю.

«Не так давно телефоны были прикреплены к стене, телевизоры весили как холодильники, а компьютеры были размером с микроавтобус. Потом всё изменилось. В мире наблюдается бум на дисплеи, которые сражаются за наше внимание, что всё чаще отвлекает и нарушает связь между людьми. IRL Glasses делают вас главным, чтобы контролировать, когда и как вам работать с экранами», — прокомментировали создатели проекта.

Ученые изобрели очки, блокирующие рекламу .

У этих чудо-очков есть линзы, которые полностью блокируют излучении, исходящее из ЖК-экранов. Кэш и Блю добились такого эффекта, использовав обычную поляризационную линзу с наклеенной пленкой Casper. Очки по своей форме и оправе напоминают аксессуар из 80-х. Изобретением можно пользоваться и как обычными солнечнозащитными очками.

Однако они не могут блокировать OLED-экраны, например, дисплей iPhone XS. Но в крупных городах почти все рекламные мониторы имеют ЖК-экраны, так что изобретение является реально полезным.

По словам изобретателей, во время разработки концепта очков их вдохновил аксессуар из фильма «Чужие среди нас» 1998 года. Главный герой триллера имел очки, которые блокировали рекламу, пишет издание «Wired». На данный момент Кэш и Блю продают свое изобретение на сайте IRL Glasses. Очки стоят 49 долларов за штуку. К слову, стартап собрал уже более 50 тысяч долларов на сайте Kickstarter. В 2019 году начнутся поставки в магазины техники по всему миру.

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