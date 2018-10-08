Глава ПАСЕ: "Отношения с российским парламентом – вопрос политический"

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-08T14:29:35+03:00

Лилиан Мори Паскье на открытии октябрьской сессии Ассамблеи заявила, что отношения с российским парламентом носят политический характер

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Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на открытии октябрьской сессии Ассамблеи заявила, что отношения с российским парламентом носят политический характер. Также она выразила надежду на конструктивный диалог.

Ранее в Санкт-Петербурге в ходе Второго евразийского женского форума прошли переговоры между Паскье и главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Тогда Матвиенко заявила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Политик отметила, что в РФ "устали быть мальчиками и девочками для битья".

Во время открытии октябрьской сессии ПАСЕ, Паскье затронула встречу с Матвиенко и отметила, что сторонам необходимо "вести конструктивный, открытый, честный диалог".

Напомним, Россия с 2014 года не имеет права голоса в ПАСЕ. Ассамблея осудила нашу страну за действия в Крыму и подвергла ее политическим санкциям.

В связи с этим Россия отказалась вносить членский взносы, что в свою очередь отразилось на финансовой обстановке в Парламентской ассамблее. Между прочим, российская сторона заблокировала перечисления на крупную сумму, а именно - 11 млн евро.

Ранее в Анталье спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом ситуацию в ПАСЕ. В ходе разговора турецкий политик назвал Ассамблею "гнездом радикалов".