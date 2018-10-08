В Кремле исключили возможность отставок в Минобороны и Генштабе из-за обвинений Нидерландов и США в кибератаках

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-08T14:36:40+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что информация «такого качества» не может быт основанием для кадровых решений

Изменить размер текста: A A

Обвинения США и Нидерландов о якобы предпринятых российскими гражданами кибератаках не могут быть основанием для кадровых перестановок в Минобороны и Генштабе ВС РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием для такого», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны Нидерландов обвинило четырех россиян в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия. Отмечается, что подозреваемых выдворили с территории королевства еще в апреле. При этом премьер-министр страны Марк Рютте не исключил возможность введения новых санкций против России в связи с инцидентом.

Позже к обвинениям присоединились США и Канада, заявив что семь «сотрудников ГРУ», включая четверых выдворенных из Нидерландов, причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, а также краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.

В МИД РФ эти обвинения охарактеризовали как «очередную срежиссированную пропагандистскую» акцию, организованную для создания «нужного» фона перед сессией ОЗХО 9 октября.

Отметим, что Россия неоднократно предлагала США создать совместную группу для противодействия киберпреступлениям, но в Вашингтоне эти инициативы проигнорировали.