Взломай меня полностью: США обвинили «русских ГРУшников» в массовой кибератаке

СЕГОДНЯ 19:55 2018-10-04T21:22:16+03:00

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Вслед за Нидерландами, откуда за шпионаж выслали четырех россиян, США обвинили «российских ГРУшников» в кибератаках на ОЗХО и не только. В американский список вошли семь человек: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин, Иван Ермаков, Артем Малышев и Дмитрий Бадин. Первые четверо - те самые, которые засветились в Голландии. А трое последних были среди 12 агентов, обвиненных во вмешательстве в выборы президента США. В общем и целом, жертвами взломов по версии Вашингтона стали более 250 спортсменов из 30 стран.

ДЕСЯТКИ АТАК И ГИГАБАЙТЫ УКРАДЕННЫХ ДАННЫХ

- Эти люди пытались взломать компьютеры и сети по всему миру, - сказал на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди. - Их жертвами стали: антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как ВАДА, USADA (антидопинговое агентство США), Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 спортивные организации.

Под «34 организациями» Брэйди имеет в виду в частности: Канадский центр по вопросам этики в спорте, Арбитражный суд по спорту со штаб-квартирой в Лозанне, атомную энергетическую компанию со штаб-квартирой в Пенсильвании, химическую лабораторию в швейцарском Шпице и так далее.

ИЗ ДОКЛАДА МИНЮСТА

«Хакеры часто работали, находясь в России. Если удаленный взлом был невозможен, заговорщики проводили операции на месте со сложным хакерским оборудованием», - говорится документе (всего 41 страница). «Обвиняемые Моренец и Серебряков часто путешествовали по миру с дипломатическими паспортами и выполняли операции на местах. Затем они распространяли похищенную информацию, чтобы оказать давление на различные процессы».

Фотографии обвиняемых в хакерских атаках россиян опубликовал Минюст США

Также в докладе говорится, что Алексей Моренец и Евгений Серебряков летом 2016-го были в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх. Там при удаленной помощи Ивана Ермакова они провели хакерские атаки, целью которых были должностные лица из антидопингового агентства. В результате киберзлодеям якобы удалось получить доступ к аккаунту в принадлежащей WADA базе данных ADAMS.

Также они подключились к Wi-Fi отеля, где жил сотрудник USADA. Когда он подключился к интернету, доступ к аккаунту его электронной почты был похищен. А там были данные об анализах спортсменов, а также прописанных им лекарствах.

Затем в середине сентября Моренец и Серебряков поехали в Лозанну, где проходила антидопинговая конференция. В американском министерстве уверены, что обвиняемые и там взломали Wi-Fi отеля, в котором проходил форум. И получили доступ к ноутбуку и мобильному телефону сотрудника Канадского центра по спортивной этике (CCES).

В декабре 2016 года и январе 2017 года, утверждает Минюст США, обвиняемые смогли украсть данные компьютеров высокопоставленных сотрудников Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и FIFA.

«Дмитрий Барин курировал атаки. Он также использовал вредоносные программы для похищения личной информации. Олег Сотников - офицер российской военной разведки. Он оказывал поддержку заговорщикам во время их атаки на ОЗХО. Затем его целью была швейцарская химлаборатория в городе Шпиц. То же самое касается Алексея Минина. Чтобы их не разоблачили, сотрудники ГРУ всячески маскировались, использовали множество имен и имели разные легенды. Они были крайне аккуратны и в сети, меняя серверы, домены, почту, используя криптовалюту».

ГРУ МСТИЛО АНТИДОПИНГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

«Заговорщики публиковали похищенную информацию, чтобы отомстить международным чиновникам, которые разоблачали российскую государственную допинговую программу на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году», - резюмирует американский Минюст.

ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА ШПИОНОМАНИИ

- Все сделано по стандартным лекалам, - уверен политолог-американист Геворг Мирзаян. - Берётся миф о русских шпионах, используется как самодоказательство тезиса. При этом никого не смущает, что супер эффективные российские шпионы за все годы работы так и не смогли инициировать никакого громкого скандала вокруг какой-либо из перечисленных организаций. Также никого не смущает, что Всемирное антидопинговое агентство отрицает факт взлома своих серверов. Ну и наконец, никого не смущает тот факт, что американцы громче всего выступали против возвращения Российскому антидопинговому агентству аккредитации. И теперь США просто раскручивают скандал в качестве мести. К сожалению, таких скандалов у нас будет ещё множество. С минимальной доказательной базой. Основанных на аксиоме Запада о безусловной вине России.

ЕЩЁ МНЕНИЕ

- Запад изобрел «вечный политический двигатель» - русские хакеры. На них можно списать вообще всё. От вмешательства в любые выборы до падения акций любой компании, - комментирует политолог Руслан Осташко. - Впервые эту технологию масштабно испытали после терактов 11 сентября. Под «борьбу с терроризмом» можно было списать огромное количество ресурсов. Однако «террористы», даже если их умышленно взращивать, это вполне себе осязаемые персонажи, которые периодически должны пугать мир терактами и с которыми надо хотя бы показательно вести борьбу. Плюс, есть определенные места их обитания – Афганистан, Ирак, Сирия. И другие ограничения. А значит и ресурсы, которые можно потратить на «борьбу», ограничены. Да и «пугалки» в виде терактов имеют обратный эффект – падение рейтингов политиков, реальные жертвы, те же беженцы.

А вот с «русскими хакерами» вообще никаких проблем нет. Создали угрозу реально из воздуха.

Я бы на месте крупного российского бизнеса поиграл в эту тему. Надо создать публичное акционерное общество «Русские хакеры» и вывести акции на Лондонскую биржу. Заработать можно много.

По-другому бороться с этим феноменом невозможно.

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Опять ГРУ: Нидерланды выслали четырех россиян за шпионаж

- Попытка атаки была осуществлена 13 апреля. В ходе нее сотрудники российских спецслужб пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО, - сказала во время пресс-конференции голландский министр обороны Анк Бейлевельд. По ее словам, спецслужбам королевства удалось получить доступ к телефонам и ноутбуками хакеров и таким образом вычислить их. В тот же день они были высланы из страны. (подробности)