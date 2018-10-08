Эксперт прояснил причины угроз санкций США в отношении Индии

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-08T15:09:13+03:00

У американцев есть реальные опасения, что F-35 может оказаться в техническом плане слабее, чем С-400 Фото: Анна САДОВНИКОВА

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию о возможном введении санкции США против Индии из-за покупки у России зенитной ракетной системы С-400.

- США надо быть логически последовательными, они пытаются реализовать в общественном пространстве «нападение» на Китай за то, что он приобрел у России С-400. Естественно, теперь необходимо угрожать Индии, потому что будет нелогичным дать ей преференции и свободу выбора без наказания. США вполне логично давят на все страны и, конечно же, на мастодонтов-Китай и США, - отметил Кошкин.

Более того, он отметил, что Америка пытается вытеснить Россию с ее добротным оружием с мирового рынка. Также, эксперт отметил, что у американцев есть реальные опасения, что F-35 может оказаться в техническом плане слабее, чем С-400. В таком случае американцы могут потерпеть поражение с продажами собственных истребителей. Именно поэтому, США находятся в агрессивном санкционном настроении, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин привез в Индию пять полков С-400. Также правительство Индии ответила на угрозы США в связи с покупкой российского оружия, отметив, что Индия ведет независимую политику, в связи с чем и приобрела зенитную ракетную систему у России.