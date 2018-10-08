Лавров о высланных из Нидерландов россиянах: "Это была рутинная поездка"

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-08T15:16:37+03:00

Глава МИД напомнил, что наши специалисты ни о кого не прятались и открыто посещали посольство РФ в Гааге

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Поездка российских специалистов в Гаагу в апреле этого года, в результате которой они были в принудительном порядке высланы из Нидерландов, ни для кого не являлась секретом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим итальянским коллегой.

"Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что, когда наших соотечественников задержали, им не только не дали связаться с российскими дипломатами, но даже не разъяснили всю ситуацию - просто попросили уехать.

"Все это выглядело, честно говоря, как недоразумение, тем более, что в апреле в связи с этим инцидентом никаких протестов, никаких демаршей в наш адрес ни в Москве, ни в Гааге не предпринималось", - отметил Лавров.

По его словам, лишь в начале октября посла РФ пригласили в МИД Нидерландов, где вручили ноту протеста. Однако вся информацию о случившемся была получена из СМИ. Ведомство же не предоставило никаких материалов или доказательств и рекомендовало узнавать подробности из пресс-конференции Минобороны.

Министр назвал такие действия примером "мегафонной дипломатии", участники которой пренебрегают всеми правовыми механизмами, созданными для разрешения проблем между странами. Кроме того, по мнению Лаврова, данный скандал является очередной попыткой отвлечь внимание общественности от проблем в ЕС и НАТО, передает "Интерфакс".

Напомним, что на прошлой неделе Нидерланды обвинили четырех россиян в попытке проведения кибератаки на Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Наших соотечественников выдворили с территории королевства еще в апреле, однако известно об этом стало почему-то лишь сейчас. При этом премьер-министр страны Марк Рютте рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций в связи с инцидентом.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в МИД РФ уже назвали очередные обвинения в "срежиссированной пропагандистской" акцией.