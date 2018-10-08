Турция запросила разрешение на обыск консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-08T15:18:55+03:00

Кроме того, саудовского посла повторно вызвали в МИД Турции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи

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Посла Саудовской Аравии повторно вызвали в МИД Турции в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле. Анкара запросила разрешение на обыск в дипредставительстве.

«Посол Саудовской Аравии вчера вновь был вызван в МИД, ему был передан запрос на обыск в консульстве в Стамбуле», - заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В минувшую среду турецко-арабская ассоциация СМИ сообщила, что саудовский журналист, проживающий в США обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашкаджи, пропал в Турции после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По словам невесты журналиста, саудовские власти пригласили его в консульство для оформления документов, ее саму в здание не пустили и она ожидала снаружи. Спустя пять часов один из сотрудников диппредставительства сообщил ей, что Хашкаджи уже ушел и ждать его не нужно.

В саудовском консульстве утверждают, что репортер пропал после того, как уже покинул территорию представительства. В то же время турецкие власти заявили о наличии записей с видеокамер, на которых видно, как Хашкаджи заходит в консульство, но уже не покидает его. В связи с инцидентом, 2 октября в МИД Турции для дачи разъяснений был вызван саудовский посол Валид Абдель Карим аль-Хариджи.

Советник президента Турции Ясин Актай заявил газете Hurriyet о «наличии сведений о том, что саудовский журналист мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле». В свою очередь наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд пригласил турецкие власти провести обыск в консульстве. Также Эр-Рияд допустил в здание группу журналистов, для которых провели экскурсию, в том числе по служебным помещениям.

По данным агентства Reuters, накануне визита Хашкаджи в консульство в Стамбуле прибыло 15 человек из Эр-Рияда, которые позже покинули Турцию на двух самолетах.

Хашкаджи известен своими публикациями о Саудовской Аравии, которую он покинул в 2017 году. Журналист не умалчивал о существующих в королевстве проблемах и не стеснялся открыто выступать с критикой Эр-Рияда.