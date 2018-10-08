Ученые: Пищевая добавка Е129 может вызывать рак

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-08T18:01:48+03:00

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Пищевая добавка Е129 может привести к развитию онкологического заболевания. К такому выводу пришли американские ученые, проведя ряд исследований. По данным специалистов краситель «очаровательный красный» способен провоцировать возникновение сразу нескольких заболеваний разной степени тяжести.

Экспертам удалось установить, что Е129 может быть причиной аллергии, гипреактивности и неврозов. Однако самым страшным последствием употребления этого красителя может стать возникновение злокачественных опухолей.

Во время исследования пищевых красителей специалистам удалось установить, что Е129 изготавливают из продуктов нефтепереработки. Его добавляют в сладости и газированные напитки. Чаще всего его можно встретить в продуктах с синтетическим ягодным вкусом, например, в мороженом или мармеладных мишках. Кроме того, добавку могут использовать в полуфабрикатах для выпечки, в готовых завтраках и смесях для желе, пишет сайт argumenti.ru.

Примечательно, что на сегодняшний день добавка Е129 уже запрещена для использования в пищевой промышленности в девяти странах Европы, пишет сайт «Свободная пресса».