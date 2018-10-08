2018-10-08T23:50:47+03:00
Спорт

«Орлы в клетке не сидят»: Нурмагомедов прокомментировал потасовку после боя с Макгрегором

Действующий чемпион UFC заявил, что хотел показать ирландцу «разницу между нашими народами» [видео]
Денис СУХОВ
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Нурмагомедов прокомментировал потасовку после боя с МакгрегоромНурмагомедов прокомментировал потасовку после боя с МакгрегоромФото: REUTERS
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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал потасовку после боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Соответствующее заявление Нурмагомедов сделал, выступая перед фанатами на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.

«Каждый день просил Всевышнего запереть меня и этого придурка (Макгрегора) в клетке! Было очень много сказано. И первое, что я хотел ему показать — разницу между нашими народами. Я говорил UFC, что когда клетка закроется, я за себя не отвечаю. То, что произошло после боя — кто-то считает, что это правильно, кто-то, что нет. Но орлы в клетке не сидят. Самое главное, чтобы мы были вместе — мы дагестанцы! Большое спасибо, братья», - заявил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после победы над Макгрегором.

В минувшее воскресенье Нурмагомедов провел бой с легендой UFC, ирландцем Конором Макгрегором. Дагестанский боец благополучно защитил чемпионский титул, одержав в четвертом раунде победу удушающим приемом.

Однако после боя Нурмагомедов выпрыгнул из октагона (восьмиугольное ограждение, в котором проходят бои UFC) и начал потасовку с командой Макгрегора. Комментируя происшествия, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не исключает лишения Нурмагомедова титула чемпиона за провоцирование беспорядков.

Кроме того, гонорар Нурмагомедова за бой в размере 2 млн долларов был заморожен.

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