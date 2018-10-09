Макгрегора могут наказать за драку после боя с Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 07:18 2018-10-09T07:18:45+03:00

Конор Макгрегор может быть наказан за инцидент после поединка с российским бойцом Фото: REUTERS

На видео попало, как ирландец ударил одного из членов российской команды

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Ирландский боец Конор Макгрегор может быть наказан за участие в драке, которая произошла сразу после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Такое заявление сделал председатель Атлетической комиссии штата Невада Энтони Марнелл.

Изначально говорилось лишь о наказании дагестансого бойца, гонорар которого был сразу же заморожен, однако просмотр видеозаписей позволил выявить новые факты. Так на запись попал момент удара Макгрегором одного из членов команды Нурмагомедова.

"Мы должны как можно быстрее перейти к слушанию, поскольку изначально был удержан гонорар лишь одного бойца. Поэтому все жалобы необходимо собрать в ближайшие двое суток", - сказал Марнелл.

Он подчеркнул, что сейчас комиссия занимается сбором видеозаписей с места инцидента, а также опросом участников и свидетелей потасовки. Жалобы самих Макгрегора и Нурмагомедова будут заслушаны на следующем заседании NSAC, которое состоится 24 октября. Решающее же слушание будет проведено до конца ноября, передает ESPN.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 7 октября, Нурмагомедов победил Макгрегора на ринге, взяв его в удушающий захват в четвертом раунде. По окончанию боя российский боец перелез через сетку октагона и кинулся на членов команды противника, в частности, на тренера ирландца. В результате в зале началась массовая потасовка.

Сайт kp.ru писал о том, что теперь дагестанцу грозит штраф, дисквалификация и даже лишение чемпионского титула. Также санкции могут быть приняты в отношении отдельных членов команды Хабиба.