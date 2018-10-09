СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-09T09:39:00+03:00

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Ночь с 8 на 9 октября стала самой холодной с начала месяца. Такое наблюдение сделали синоптики из Гидрометцентра России. Температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. Это второй столь низкий показатель в Москве.

Столбики термометров зафиксировали отметку в – 0,2 градуса. Минимальная температура отмечалась на подмосковных метеостанциях, например в Черустях измерения показали – 3,6 градуса.

Холоднее, чем минувшей ночью было только 30 сентября. Тогда атмосферный фронт принес в столичный регион похолодание до -0,4 градусов.

На сегодня, 9 октября, жителям столицы обещают погоду без осадков. Будет переменная облачность, а воздух прогреется до плюс 13 градусов тепла.

Это последний пасмурный день в столице, потом в регион придет бабье лето. Уже в среду, 10 октября будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до +12…+18 градусов, а ночами температура не опустится ниже +6 градусов.

Нужно успеть воспользоваться теплыми деньками, продлятся они не долго, сообщает сетевое издание m24.ru.