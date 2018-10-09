2018-10-09T08:47:46+03:00
Происшествия

Появилось видео взрыва на военном складе в Черниговской области

Из зоны возможного поражения эвакуированы уже порядка 10 тысяч человек [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте происшествия проводится эвакуация людейНа месте происшествия проводится эвакуация людейФото: скриншот с видео
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В Сети появилось снятое очевидцами видео взрыва на военном складе в Черниговской области Украины.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первые хлопки прогремели во вторник ночью около 3:30 по мск в районе города Ичня. В тот же момент на территории 6-го арсенала министерства обороны возле поселка Дружба в Ичнянском районе начался пожар.

Спасательные службы организовали экстренную эвакуацию населения из зоны возможного поражения. К настоящему моменту порядка 10 тысяч человек вывезены на безопасное расстояние, собщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Взрывы на складе боеприпасов в Черниговской области.

Воздушное пространство в радиусе 20 км от места ЧП было закрыто. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также приостановлено.

Работа оперативного штаба уже налажена, подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии подняты по тревоге. Кроме того, в Черниговской области работает группа, в которую вошли премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой и руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Всего к месту ЧП направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет, а также усиленные наряды киевской Нацполиции и Нацгвардии всего порядка 250 сотрудников органов. Они будут заниматься патрулированием опасной зоны.

По данным ГСЧС, территория склада боеприпасов составляет около 682,6 га, из них 402 га - техническая территория.

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