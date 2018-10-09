Белый тигр растерзал сотрудника зоопарка в Японии

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-09T09:56:13+03:00

Мужчина зашел в вольер к хищнику, хотя по правилам это строго запрещено

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Трагический инцидент произошел в зоопарке города Кагосима на юго-западе Японии. В понедельник, 8 октября, белый тигр по кличке Рику растерзал 40-летнего сотрудника учреждения Акиро Фурушо.

Происшествие случилось уже после того, как двери зоопарка были закрыты для посетителей. Тигр должен был покинуть экспозиционный вольер и перейти в спальное помещение, и лишь после этого сотрудники могли зайти в клетку. Однако, по невыясненным пока причинам, Фурушо оказался на территории хищника до того, как он ее покинул, что строго запрещено правилами.

Мужчину с кровавыми ранами на шее обнаружили его коллеги. Пострадавшего сразу доставили в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть. Сам же 170-килограммовый тигр от случившегося пришел в такое возбуждение, что ветеринарам пришлось использовать транквилизатор.

Теперь местная полиция занимается проверкой условий содержания белых тигров, а также выясняет соблюдается ли в зоопарке закон о безопасности работников, передает Kyodo News.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один случай нападения полосатого хищника на человека был зафиксирован в конце прошлого года в Хабаровском крае. Житель села Бойцово Бикинского района пошел в лес собирать кедровые шишки, но наткнулся на молодого тигра.