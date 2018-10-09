Ученые впервые отредактировали ДНК эмбриона в утробе матери

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-09T11:48:40+03:00

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Молекулярные биологи смогли впервые в истории медицины изменить ДНК эмбриона, который находился в материнской утробе. Успешный эксперимент был проведен на зародыше лабораторной мыши. Благодаря внешнему вмешательству специалистам удалось «починить» мутацию и спасти зародыша, которому грозила ранняя смерть от разрушения печени.

Уильям Перенто из университета Пенсильвании (США) отметил, что теперь главной задачей ученых является перенести эту процедуру изменения ДНК из лабораторных условий в реальную жизнь.

«Мы надеемся, что наш подход даст медикам возможность бороться с мутациями, которые или убивают ребенка, или вызывают тяжелые проблемы после рождения», — приводит слова американского ученого телеканал «360».

Отметим, что для изменения ДНК специалисты использовали геномный редактор CRISPR/Cas9, который был разработан в 2015 году. Автор аппарата Фэнем Чжаном отмечает, что редактирование генома производится со 100-процентной точностью, пишет сайт телеканала «Звезда».