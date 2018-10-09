ОЗХО поблагодарила Нидерланды за предотвращение кибератаки
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас Гонсалес выразил благодарность властям Нидерландов, которым якобы удалось предотвратить кибератаку на ОЗХО. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления политика на 89-й сессии Исполнительного совета.
"Гендиректор поблагодарил Нидерланды за успешный срыв кибератаки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице британской делегации при ОЗХО в Twitter.
Гонсалес также выступил с осуждения действий хакеров, которые подрывают работу международных институтов и принципы международного права, в целом.
Напомним, что ранее Нидерланды обвинили четырех россиян в попытке осуществления кибератаки на сеть ОЗХО. Еще в апреле наших соотечественников выдворили с территории королевства, однако известно о случившемся стало лишь сейчас.
В российском министерстве иностранных дел уже назвали данный инцидент "срежиссированной пропагандистской" акцией и напомнили, что обвиняемые в преступлениях граждане имели дипломатические паспорта, ни от кого не прятались и спокойно посещали как посольство РФ в Гааге, так и другие учреждения, передает сайт kp.ru.