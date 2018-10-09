2018-10-09T13:08:36+03:00
Политика

ОЗХО поблагодарила Нидерланды за предотвращение кибератаки

Гендиректор организации Фернандо Гонсалес осудил действия хакеров, которые подрывают работу международных институтов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава ОЗХО обратился к голландским властям с благодарностьюГлава ОЗХО обратился к голландским властям с благодарностьюФото: REUTERS
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Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас Гонсалес выразил благодарность властям Нидерландов, которым якобы удалось предотвратить кибератаку на ОЗХО. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления политика на 89-й сессии Исполнительного совета.

"Гендиректор поблагодарил Нидерланды за успешный срыв кибератаки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице британской делегации при ОЗХО в Twitter.

Гонсалес также выступил с осуждения действий хакеров, которые подрывают работу международных институтов и принципы международного права, в целом.

Напомним, что ранее Нидерланды обвинили четырех россиян в попытке осуществления кибератаки на сеть ОЗХО. Еще в апреле наших соотечественников выдворили с территории королевства, однако известно о случившемся стало лишь сейчас.

В российском министерстве иностранных дел уже назвали данный инцидент "срежиссированной пропагандистской" акцией и напомнили, что обвиняемые в преступлениях граждане имели дипломатические паспорта, ни от кого не прятались и спокойно посещали как посольство РФ в Гааге, так и другие учреждения, передает сайт kp.ru.

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